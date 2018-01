V berlinski Stari nacionalni galeriji maja razstava Strast do potovanja

Berlin, 15. januarja - V Stari nacionalni galeriji za maj napovedujejo razstavo Strast do potovanja - od Casparja Davida Friedricha do Augusta Renoirja. Izhodiščna točka postavitve, ki bo temo potovanja v likovni umetnosti obravnavala skozi 19. stoletje pa vse do Ferdinanda Hodlerja in Paula Gauguina, bo slika Popotnik nad meglenim morjem Casparja Davida Friedricha.