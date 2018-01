Višje sodišče potrdilo nezakonitost odpovedi pogodb osmim delavcem Lipice Turizma

Koper, 8. januarja - Višje delovno in socialno sodišče je v sporu osmih nekdanjih delavcev Kobilarne Lipica proti družbi Lipica Turizem v stečaju in Kobilarni Lipica v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, da so odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki jih je decembra 2016 podala Lipica Turizem, nezakonite, so sporočili iz sindikata KS 90.