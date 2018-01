Slovenija novembra z drugo najvišjo rastjo trgovine v EU

Luxembourg, 8. januarja - Slovenskim trgovcem je novembra lani uspel preobrat in so po oktobrskem 0,9-odstotnem padcu povečali prodajo za 2,8 odstotka. To je druga najvišja rast prodaje trgovcev v predprazničnem novembru v EU, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Bolj se je obseg prodaje v trgovini na drobno povečal le na Portugalskem (+3,9 odstotka).