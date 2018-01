Trije plakati pred mestom na 75. podelitvi osvojil štiri zlate globuse

Los Angeles, 8. januarja - Film Trije plakati pred mestom je na sinočnji 75. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad Združenja tujih dopisnikov Hollywooda zlati globus pobral štiri nagrade in sicer za najboljši dramski film, glavno žensko vlogo (Frances McDormand), scenarij (Martin McDonagh) in stransko moško vlogo (Sam Rockwell).