V Siriji znova številni mrtvi v napadih na območja, ki so v rokah upornikov

Damask, 6. januarja - V napadih ruskih in režimskih letal je bilo na območju pod nadzorom upornikov v bližini Damaska danes ubitih najmanj 17 civilistov, še 60 je bilo ranjenih, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Letala so obstreljevala več mest na območju Vzhodne Gute. BBC medtem poroča, da so tarče letalskih napadov vse pogosteje bolnišnice.