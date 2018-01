Newyorške borze ponovno zaključile z rekordi

New York, 5. januarja - Newyorške borze so teden zaključile v zelenem, z osrednjimi indeksi v rekordnih višinah. Indeks Dow Jones se je povzpel še višje nad prelomnih 25.000 točk. Vlagatelji so po ocenah borznih analitikov ostali optimistični kljub slabšim podatkom z ameriškega trga dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.