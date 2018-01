Na dolenjski avtocesti vozil v nasprotno smer

Ljubljana, 5. januarja - Voznik, ki je vozil v nasprotno smer, je danes ogrožal tiste, ki so se vozili proti Dolenjski po avtocesti med Ljubljano in Grosupljem, tudi v delu, kjer sta predora Debeli hrib in Mali vrh, je poročal prometnoinformacijski center. Kot kaže, se je nevarna vožnja končala brez hudih posledic.