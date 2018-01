Evropske borze v zelenem, nafta cenejša, evro s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 5. januarja - Evropske borze so današnje trgovanje končale z rastjo, pri čemer sta se FTSE 100 v Londonu in SMI v Zürichu dvignila do novih rekordnih vrednosti. Kot ocenjujejo analitiki, vlagatelje z optimizmom navdaja evropsko gospodarstvo, hkrati pa so pozdravili četrtkovo rast borz čez lužo. Cene nafte so šle navzdol, na vrednosti izgublja tudi evro.