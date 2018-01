V Indiji Simon proti Andersonu

New Delhi, 5. januarja - V finalu teniškega turnirja ATP v indijskem mestu Pune z nagradnim skladom 561.000 dolarjev se bosta pomerila Francoz Gilles Simon in Južnoafričan Kevin Anderson. Simon je bil z 1:6, 6:3 in 6:2 boljši od prvega nosilca, Hrvata Marina Čilića, Anderson pa je s 6:7 (6), 7:6 (2) in 6:1 premagal Francoza Benoita Paireja.