Britanska kraljeva družina pričakuje naraščaj

London, 5. januarja - Britanska kraljeva družina se bo letos razveselila še enega naraščaja. Vnukinja kraljice Elizabete II. Zara Tindall in njen soprog Mike pričakujeta drugega otroka, je danes sporočil tiskovni predstavnik para. Kraljica in njena družina sta se novice zelo razveselili, so sporočili iz Buckinghamske palače.