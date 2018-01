Borze v New Yorku kljub slabšim podatkov s trga dela z rastjo

New York, 5. januarja - Borze v New Yorku so današnje trgovanje kljub slabšim podatkom s trga dela začele z rastjo. Največje svetovno gospodarstvo je decembra po neto ustvarilo 148.000 novih delovnih mest, kar je precej pod pričakovanji ekonomistov. Ti so namreč ocenjevali, da bo novih delovnih mest 200.000 ali več, poroča francoska tiskovna agencija AFP.