Podpisali pismo o nameri za obnovo zadrževalnika Vogršček

Šempeter pri Gorici, 5. januarja - Ministra za kmetijstvo ter okolje, Dejan Židan in Irena Majcen, ter pet županov občin na območju Vipavske doline so danes v Šempetru pri Gorici podpisali pismo o nameri obnove zadrževalnika Vogršček. Finančna sredstva so zagotovljena v letošnjem in proračunu za leto 2019, tako da se bo prenova začela predvidoma še letos.