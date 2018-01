Zadnji rok Lukežiču za plačilo kupnine za Vinag 12. januar

Maribor, 5. januarja - Stečajni upravitelj mariborskega Vinaga Simon Prelogar je danes ameriškemu poslovnežu slovenskih korenin Jamesu Lukežiču oz. njegovemu v Ljubljani registriranemu podjetju ZAG 2008 postavil zadnji rok za plačilo kupnine za kompleks nekdanjega mariborskega vinarskega podjetja. Če želi postati lastnik, mora to storiti do 12. januarja do 15. ure.