Ljubljanska borza prvi teden novega leta s padcem

Ljubljana, 5. januarja - Tečaji na Ljubljanski borzi so se prvi teden v novem letu v povprečju znižali za 0,53 odstotka, indeks SBI TOP pa je trgovanje končal pri 802,25 točke. Med blue chipi so v prvi kotaciji največji padec zabeležile delnice KD Group, največjo rast pa delnice Intereurope. Vlagatelji so v treh dneh skupaj ustvarili 4,79 milijona evrov prometa.