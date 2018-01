V Adelbodnu zaprta cesta, program naj ne bi bil ogrožen

Adelboden, 5. januarja - Prireditelji tekem za svetovni pokal v švicarskem Adelbodnu se v zadnjih dnevih spopadajo z velikimi težavami. Visoke temperature in deževje nagaja pri pripravi prog, plazovi pa so poškodovali tudi edino cesto, ki vodi v to zimskošportno središče. Ta je trenutno zaprta, a organizatorji zagotavljajo, da jo bodo do sobote usposobili za promet.