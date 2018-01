Newyorški Metropolitanski muzej bo prvič v 50 letih uvedel vstopnino

New York, 5. januarja - Obiskovalci Metropolitanskega muzeja, ki niso prebivalci ameriške zvezne države New York, bodo morali od 1. marca plačati 25 dolarjev vstopnine. To bo prvič v zadnje pol stoletja, da bodo v muzeju zaračunavali vstopnino. Od leta 1970 so pobirali le prostovoljne prispevke v višini 25 dolarjev po odraslem, ki pa so bili, kot opažajo, dokaj redki.