V piranski in izolski občini zadovoljni z lanskim turističnim obiskom

Portorož/Izola, 6. januarja - Turistični delavci na slovenski obali so z lansko sezono lahko zelo zadovoljni. V piranski občini so tako zabeležili 1,26 milijona hotelskih nočitev, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Leto 2017 pa je bilo za izolski turizem rekordno, saj so zabeležili skoraj 330.000 nočitev oz. osem odstotkov več kot v letu 2016.