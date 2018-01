Na jugu Nemčije poplave in zemeljski plazovi

Berlin, 5. januarja - Na jugu Nemčije sta dež in taljenje snega povzročila poplave in zemeljske plazove. Po napovedih vremenoslovcev naj bi se deževno obdobje nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Na območju Schwarzwalda v deželi Baden-Württemberg in regiji Allgäu naj bi do davi padlo od 70 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.