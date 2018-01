Območje z evrom decembra z 1,4-odstotno inflacijo

Luxembourg, 5. januarja - Območje evra je decembra na letni ravni po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat zabeležilo 1,4-odstotno inflacijo. To je 0,1 odstotne točke manj kot novembra. Decembrsko inflacijo so poganjale višje cene energije ter hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov.