Evropske borze uvodoma z rastjo

Frankfurt/Pariz/London, 5. januarja - Vodilne evropske borze se v uvodnem delu trgovanja gibljejo v pozitivnem območju. Vlagatelji na evropskih kapitalskih trgih tako sledijo pozitivnim gibanjem z azijskih borz in borz v ZDA, ki so posegale tudi po novih rekordih. Na najvišjih vrednostih sta končala tokijski indeks Nikkei in ameriški industrijski indeks Dow Jones.