Azijske borze z rastjo, Nikkei z novim rekordom v 26 letih

Tokio, 5. januarja - Azijske borze večinoma nadaljujejo z rastjo, ki so jo začele z začetkom leta. Tokijski indeks Nikkei je dan znova končal najvišje po januarju 1992. Vlagatelji so pod vtisom novih rekordov na Wall Streetu, danes pa so v pričakovanju najnovejših podatkih s trga dela v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.