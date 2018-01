Ljubljančani prvi udeleženci pokalnega zaključnega turnirja

Ljubljana, 4. januarja - Košarkarji Petrola Olimpije so prvi udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar v sezoni 2017/18. V današnji povratni četrtfinalni tekmi so premagali Helios Suns s 86:65 in tako nadoknadili minimalen poraz s prve tekme, ki so jo Domžalčani dobili s 97:96.