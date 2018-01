20 dni do OI - vzhodnoazijski monsun

Ljubljana, 19. januarja - Južna Koreja leži na jugu Korejskega polotoka, na skrajnem vzhodu azijske celine, kjer se prepletajo značilnosti subtropskega in celinskega podnebja. Na tamkajšnje podnebje znatno vpliva vzhodnoazijski monsun, ki ga domačini imenujejo Changma in na polotok prinaša nadpovprečno količino padavin.

Povprečne letne temperature se gibljejo med 10 in 16 stopinj Celzija, z izjemo goratih predelov. Najtopleje je v avgustu, medtem ko najnižje temperature beležijo januarja. Povprečna temperatura v avgustu se giblje med 23 in 27 stopinj Celzija, januarja pa med -6 in 7 stopinj Celzija. Medtem, ko so poletja vroča in deževna, pa je za zimsko obdobje značilno močno sneženje.

Količina padavin je v Južni Koreji nadpovprečna v svetovnem merilu. Na jugu države letno v povprečju pade med 1000 in 1800 milimetrov dežja, v osrednjih predelih pa med 1100 in 1400 milimetrov. Več kot polovica dežja pade med monsunskim obdobjem, ki poleti nad polotokom vztraja približno mesec dni - od konca junija do začetka avgusta. Najmanj padavin, zgolj 10 odstotkov letne vrednosti, pade pozimi.

Vzhodnoazijski monsun je del azijskega monsunskega sistema. Na njegov nastanek vplivajo temperaturne razlike med celino in morjem. Monsun vlažen zrak iznad Indijskega in Tihega oceana prinese nad Korejski polotok, kjer povzroča močno deževje, poplave in pogosto tudi naravne katastrofe.

Poleg Korejskega polotoka monsun vpliva tudi na podnebje drugod v Vzhodni Aziji - na Kitajskem, Japonskem, Hongkongu, Macau, Tajvanu in Indokini, - kjer živi skoraj tretjina svetovnega prebivalstva.

Poleti Južno Korejo ogrožajo tudi tajfuni, ki so sicer bolj pogosti v nekaterih drugih vzhodnoazijskih državah. Letno v povprečju v tem delu sveta nastane 28 tajfunov, med katerimi vsaj dva vplivata na Korejski polotok.