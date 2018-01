Dakar v 40. izvedbi spet ponuja velik izziv

pripravil Tomaž Bregar

Lima, 5. januarja - V soboto se bo v Limi v Peruju začel reli Dakar, ena najtežjih preizkušenj na svetu za dirkače in tehniko. Pot bo udeležence vodila še prek Bolivije in Argentine, do cilja v Cordobi 20. januarja bodo prišli najboljši in najbolj vzdržljivi. Slovenec Simon Marčič upa, da bo tudi on v tej izbrani družbi.