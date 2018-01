Dow Jones prebil zgodovinsko mejo 25.000 točk

New York, 4. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo. Industrijski indeks Dow Jones se je v prvih 30 minutah trgovanja povzpel za 0,57 odstotka na 25.065 točk, s čimer je prvič v zgodovini prebil mejo 25.000 točk. Vlagatelje so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP spodbudili predvsem podatki o zaposlovanju v zasebnem sektorju.