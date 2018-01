Damjan peti v Innsbrucku, Stoch krepko povečal vodstvo na turneji

Innsbruck, 4. januarja - Poljak Kamil Stoch (130 in 128,5 m/270,1) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku in krepko povečal vodstvo na novoletni turneji pred zadnjo, četrto tekmo v Bischofshofnu. Drugi je bil Norvežan Daniel Andre Tande (129,5 in 125 m/255,6) in tretji Nemec Andreas Wellinger (133 in 126 m/253,5), Jernej Damjan pa je bil peti.