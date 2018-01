Tedenski pregled - svet od 29. 12. do 4. 1.

pripravila Jasna Vrečko

Ljubljana, 5. januarja - Poslovilo se je leto 2017 in ljudje po vsem svetu so bučno, v številnih metropolah pa tudi ob poostrenih varnostnih ukrepih, pozdravili leto 2018. Iran so pretresli najhujši protivladni protesti po letu 2009, odnosi med Severno in Južno Korejo pa so se po dolgem času malce otoplili. Američane zaposlujeta huda zima in nova knjiga o Donaldu Trumpu.