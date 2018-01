Potres na vzhodu Črne gore

Podgorica, 4. januarja - Na vzhodu Črne gore so danes zabeležili potres, ki je imel po podatkih ameriške geološke agencije magnitudo 4,9. Zaenkrat ni poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi. Na nekaterih starejših hišah naj bi popokale fasade in dimniki. Potres so občutili tudi ponekod na Kosovu in v Albaniji ter Srbiji in na Hrvaškem, poročajo tuje tiskovne agencije.