Prosinečki selektor BiH

Sarajevo, 4. januarja - Robert Prosinečki, nekdanji hrvaški nogometni zvezdnik, ki je nekaj časa igral pri Olimpiji, je novi selektor reprezentance Bosne in Hercegovine. Hrvata, ki so ga nekateri omenjali kot kandidata za prevzem slovenske reprezentance, so izbrali na seji izvršnega komiteja bosanske zveze, dobil je prednost pred protikandidatom Amarjem Osimom.