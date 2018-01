Direktor Gorenjske gradbene družbe zaradi zlorabe položaja obsojen na zapor

Kranj, 4. januarja - Kranjsko okrožno sodišče je dolgoletnega direktorja Gorenjske gradbene družbe Branka Žiberno spoznalo za krivega zlorabe položaja in mu za domnevno oškodovanje podjetja izreklo eno leto in štiri mesece zaporne kazni. Žiberno je današnji izrek sodbe presenetil. Vztraja, da ni storil ničesar narobe, in napoveduje pritožbo.