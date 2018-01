Leto 2017 najdražje v zgodovini zavarovalništva

München, 4. januarja - Za panogo zavarovalništva je bilo leto 2017 najdražje v zgodovini. Zaradi orkanov in drugih naravnih katastrof so morale zavarovalnice po vsem svetu izplačati za skupaj približno 135 milijard dolarjev odškodnin. To je več kot kadarkoli prej, kažejo podatki, ki so jih zbrali pri nemški pozavarovalnici Munich Re iz Münchna.