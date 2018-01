Softić priznal umor na Titovi v Mariboru, a zahteva nižjo kazen

Maribor, 4. januarja - Na mariborskem okrožnem sodišču so danes izpeljali predobravnavni narok zoper Senada Softića, ki je priznal umor Rada Mitrovića oktobra lani in obtožbe o povzročitvi splošne nevarnosti. Izrek sodbe pa je sodnica Andreja Lukeš napovedala šele za 5. februar, saj se obtoženi ne strinja s 27 leti predlagane zaporne kazni in predlaga zaslišanje prič.