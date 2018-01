Tesla znova z zamudo pri modelu 3

New York, 4. januarja - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla ima še vedno smolo pri proizvodnji cenovno dostopnejšega modela 3. Sprva so načrtovali, da bodo proizvodnjo 5000 vozil tedensko dosegli konec prvega četrtletja letos, po zadnjih izračunih pa so rok prestavili na konec drugega četrtletja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.