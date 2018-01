Ljubljana, 4. januarja - Ljubljanska borza je danes v znamenju pozitivnim gibanj. Indeks blue chipov SBI TOP je do 11.50 pridobil 0,98 odstotka vrednosti in je bil pri 802 točkah. Rast beleži večina delnic v indeksu, največ zanimanja pa je po delnicah Zavarovalnice Triglav in Krke.