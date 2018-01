V amsterdamskem Rijksmuseumu marca razstava Visoka družba

Amsterdam, 5. januarja - V Rijksmuseumu za marec napovedujejo odprtje razstave z naslovom Visoka družba. Ta bo združila 35 portretov princev, aristokratov in meščanov v naravni velikosti, ki so jih naslikali veliki mojstri likovne umetnosti: od Cranacha do Velazqueza ter od Rembrandta do Maneta.