Februarja bo dražil tudi Telemach

Ljubljana, 6. januarja - Za obema največjima telekomunikacijskima operaterjema v Sloveniji zvišanje cen paketov s televizijo napovedujejo tudi v Telemachu. Vzrok je enak, to so višji stroški nekaterih televizijskih programov. Medtem ko sta Telekom Slovenije in A1 Slovenija nove cene uveljavila 1. januarja, bodo pri Telemachu to storili 1. februarja.