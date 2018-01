V Siriji številne civilne žrtve napadov na uporniško območje

Damask, 4. januarja - V napadih ruskih in režimskih letal je bilo na območju pod nadzorom upornikov v bližini Damaska po navedbah aktivistov ubitih najmanj 28 civilistov, med njimi ženske in otroci. Večina, 19, jih je po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice umrla ponoči, ko so ruska letala obstreljevala območje Vzhodne Gute na obrobju Damaska.