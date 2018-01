V novomeški bolnišnici omejitev obiska zaradi nevarnosti okužbe z gripo

Novo mesto, 4. januarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto so zaradi okrepitve virusnih okužb in prvih primerov obolelih za sezonsko gripo obiskovalce danes pozvali, naj sodelujejo pri preprečevanju prenosa okužb. Hkrati so omejili obisk pacientov in opozorili na potrebne higienske ukrepe. Obiskovalce so pozvali, da naj na obiske k pacientom prihajajo zdravi.