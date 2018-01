18 dni do OI - KHL da, NHL ne

Zeleno luč so tako dobili tudi hokejisti iz lige KHL, pa ne le ruski, temveč vsi, ki igrajo v tej ligi in bodo nastopili na igrah. V začetku decembra se je namreč kot posledica dopinškega dogajanja in kazni za ruske športnike v Rusiji pojavila zamisel, da tudi v znak protesta proti obravnavi ruskih športnikov lige ne bi prekinili in tako po zgledu severnoameriške NHL, iz katere hokejistov ne bodo pustili na olimpijski turnir, tudi članom drugega najmočnejšega ligaškega tekmovanja na svetu ne bi omogočili nastopa za izbrane vrste na OI.

Zdaj teh skrbi ruski ljubitelji hokeja, pa tudi tisti iz drugih držav, ne bodo imeli. Po zasedanju izvršnega odbora lige KHL so podprli odločitev ruskega olimpijskega komiteja, ki je nedavno omogočil športnikom udeležbo na igrah pod nevtralno zastavo.

"Izvršni odbor KHL podpira odločitev ruske hokejske ekipe, da v Pyeongchangu nastopi pod nevtralno zastavo, in obenem želi veliko sreče vsem igralcem lige KHL, ki bodo predstavljali svoje države na igrah," se je glasilo sporočilo sestanka izvršnega odbora lige, ki ga je povzel ruski športni portal Sovsport.

Slovenija je imela v tej ligi še nedavno štiri močne reprezentančne adute, mesec pred igrami so ostali še trije. Rok Tičar je od decembra član Sibira iz Novosibirska, Robert Sabolič se je tik pred novim letom iz Vladivostoka preselil v Nižnji Novgorod, Žiga Jeglič pa je član ekipe Neftehimik Nižnekamsk. Četrtega člana slovenske zasedbe v KHL pa zdaj ni več v Rusiji, Jan Muršak je po decembrskem slovesu od Torpeda iz Nižnjega Novgoroda januarja našel nov klub na Švedskem.

Slovenci bodo v Pyeongchangu v isti predtekmovalni skupini kot Rusi, čeprav bodo zdaj ti igrali kot člani nevtralne ekipe oziroma kot OAR (Olympic Athelete from Russia), njihovi tekmici bosta še Slovaška in ZDA.