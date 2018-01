21 dni do OI - prva Indijka na ZOI bo nastopila za Nizozemsko

Anice Das se je rodila pred 32 leti v Mumbaiju, a že kmalu po rojstvu so je skupaj s sestro dvojčico posvojili nizozemski krušni starši. V domačem Assnu se je Dasova nato preko šolskega sistema seznanila z na Nizozemskem zelo popularnim hitrostnim drsanjem in se prebila v državno reprezentanco.

Kljub zmagi na 500-metrski razdalji pa dolgo ni bilo jasno, ali bo to zadostovalo za nastop na igrah. Sprint namreč ne sodi med tiste discipline, v katerih imajo Nizozemci največ možnosti na igrah. Dasova je bila na 13. mestu za vpoklic v reprezentanco, ki lahko na igrah v Pyoengchangu v skladu s pravili Moka šteje le deset tekmovalk, a Dasova se je v ekipo uvrstila zaradi dejstva, da so se nekatere tekmovalke, ki so bile od nje višje na lestvici, na igre uvrstile v več disciplinah.

Najuspešnejša nizozemska olimpijka Ireen Wüst bo tako na igrah nastopila kar na treh razdaljah - na 1000, 1500 in 3000 metrov, Marrit Leenstra se je uvrstila na igre v disciplinah 1000 in 1500 metrov, kar je na koncu zadostovalo za uvrstitev Dasove.