28 dni do OI - Pyeongchang: mesto hribov in čistih rek

Pyeongchang, 11. januarja - Pyeongchang v Južni Koreji uživa podoben ugled kot slovenski Bohinj ali Bled. Jezer sicer nima, je pa znano po okoliških hribih, zelenih gozdovih in čistih rekah. V preteklosti so z njim uprizarjali zimsko idilo na razglednicah, v zadnjih letih pa se uveljavlja kot športno zimsko središče.

Pyeongchang leži 130 kilometrov vzhodno od Seula in 80 kilometrov južno od meje s Severno Korejo v gorovju Taebaek. Znano je po opuščenih rudnikih, okoliških hribih z borovim gozdom in čistih rekah, zaradi česar je priljubljeno zlasti pri pohodnikih. Najbolj znan je 500 let star gorski gozd, ki ga imajo nekateri Južnokorejci za svetega.

Na skrajnem severu je lahko območje tudi strašljivo, saj so ponekod zaradi bližine meje s Severno Korejo postavljene bodeče ograje, bunkerji in minska polja.

V obrobju mesta so v zadnjih letih zrasla številna smučišča, drsališča in drugi objekti za zimske športe, pri čemer so bili številni narejeni ravno za olimpijske igre. Znani sta predvsem dve veliki smučišči, ki bosta tudi dom zimskih olimpijskih iger - Alpensia in Yongpyong Resort, ki je največje smučišče v Južni Koreji.

Mesto leži v provinci Gangwon, ki je znana po budističnih templjih, med katerimi najbolj izstopata templja Sangwonsa in Voljeongsa. Oba se nahajata v nacionalnem parku Odaesan, enem večjih nacionalnih parkov v Južni Koreji, ki ga vsako leto obišče milijon ljudi. Pohodniki ga obožujejo predvsem zaradi veličastne doline Mureunggye, slapov in gozdov ter srnjadi in divjih merjascev.

Samo mesto je znano tudi po igralnici, ki je edina od 18 igralnic v državi, v katero je vstop dovoljen tudi Južnokorejcem. Ne tako daleč stran se nahaja tudi kraška jama Baengnyong, ki je prva jama v Južni Koreji, kjer se obiskovalci lahko poslužujejo jamarstva s pomočjo strokovnega vodnika.

V bližini mesta se nahaja še največja gorska kmetija v Aziji, ki se razteza na hribih Daegwallyeong od višine 850 do 1500 metrov. Na njej so snemali eno najbolj znanih južnokorejskih televizijskih dram Jesen v mojem srcu.