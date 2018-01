Predstava LGL Lučka, grah in pero na gostovanju na Kitajskem

Hongkong, 3. januarja - Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) s predstavo Lučka, grah in pero gostuje na Kitajskem. Čez praznike so gledališčniki odigrali deset predstav v Kulturnem centru Macao, trenutno pa je ekipa v Hong Kongu, kjer bo do nedelje v Black box teatru in kulturnem centru The Tuen Mun Town Hall izvedla devet predstav.