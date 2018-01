Usposabljanje kandidatov za poklicne gasilce začela 25. generacija

Ljubljana, 3. januarja - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje se je začelo usposabljati že 25. generacija kandidatov za poklicne gasilce. Od leta 1994 se je do danes tu usposabljalo že 966 gasilcev. Letošnja generacija šteje 42 kandidatov, med njimi pa je po dveh letih ponovno tudi pripadnica nežnejšega spola, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.