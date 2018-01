Beyonce, Eminem in The Weeknd zvezde festivala Coachella

Los Angeles, 4. januarja - Beyonce, Eminem in The Weeknd bodo glavna imena letošnjega 19. glasbenega festivala Coachella, ki bo dva zaporedna aprilska konca tedna potekal v kraju Indio v ameriški zvezni državi Kaliforniji. Za pevko Beyonce bo to prvi nastop, odkar je junija soprogu, raperju Jay-Z-ju, povila dvojčka.