Sindikat poklicnih gasilcev pripravljen podpisati vladni predlog stavkovnega sporazuma

Ljubljana, 3. januarja - V Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije so danes sklenili, da so zadovoljni z vladnim predlogom stavkovnega sporazuma, in so vladno stran že obvestili, da so ga pripravljeni podpisati, je za STA pojasnil sekretar sindikata David Švarc. To bi pomenilo, da dvodnevne stavke, napovedane za 10. januar, ne bo.