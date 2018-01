Nemčija v Perthu s 3:0 ugnala Kanado

Perth, 3. januarja - Nemška teniška reprezentanca je na Hopmanovem pokalu v Perthu, neuradnem svetovnem prvenstvu mešanih dvojic, v skupini A premagala Kanado s 3:0. Angelique Kerber in Alexander Zverev sta tako prišla do druge zmage. V drugem dvoboju dneva v skupini A se bosta pomerili Avstralija in Belgija, slednjo sta nemška igralca že premagala.