Tina Maze sporočila žalostno vest o smrti atletskega učitelja

Gorica, 2. januarja - V Gorici je v 80 letu starosti po dolgi bolezni umrl sloviti italijanski atletski trener in profesor Giancarlo Medesani. Žalostno vest o Medesanijevi smrti sta slovensko javnost prek socialnih omrežij obvestila največja slovenska smučarska šampionka vseh časov Tina Maze in njen partner ter vodja ekipe Team to aMaze Andrea Massi.