Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 1.)

Ljubljana, 2. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da je na Savudrijski obali tekom prvega delovnega dne za Hrvate bilo mirno, saj ni prišlo do posegov s slovenske strani, in da je hrvaški notranji minister Davor Božinović ponovil, da Slovenija in Hrvaška mejno vprašanje lahko rešita samo z dvostranskim dogovorom.