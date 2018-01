Celovec, 2. januarja - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so uspešno začeli leto 2018. Če so se od minulega poslovili z domačim porazom v večnem derbiju z Ljubljančani, so tokrat na gostovanju v Celovcu premagali drugo ekipo Kac s 7:2 (3:0, 2:1, 2:1).