Švicarja za finale Hopmanovega pokala z ZDA

Perth, 2. januarja - Švicarska teniška igralca Roger Federer in Belinda Benčič sta v drugem krogu Hopmanovega pokala v Perthu, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic, že po posamičnih dvobojih prišla do zmage nad Rusoma Karenom Kačanovim in Anastazijo Pavljučenkovo, za preboj v finale pa bosta v četrtek igrala proti ekipi ZDA. Ta je bila boljša od Japonske.